Российские онлайн-кинотеатры поставили рекорд по росту количества фильмов и сериалов

С января 2022 года по январь 2023-го число фильмов и сериалов в отечественных онлайн-кинотеатрах сократилось почти на 7% — c 31,8 тыс. до 29,7 тыс. Это было связано с уходом из России крупнейших голливудских киностудий: Disney, Warner Bros., Sony, Paramount и Universal. Они забрали с собой крупнейшие проекты — «Гарри Поттера», «Властелина Колец», фильмы киновселенной Marvel, сериал «Друзья» и многие другие.