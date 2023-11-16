Российские онлайн-кинотеатры поставили рекорд по росту количества фильмов и сериалов

Количество фильмов и сериалов в российских онлайн-кинотеатрах восстановилось после сильного спада в 2022 году и превысило показатель до начала спецоперации. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на данные информационно-аналитического агентства TelecomDaily.
С января 2022 года по январь 2023-го число фильмов и сериалов в отечественных онлайн-кинотеатрах сократилось почти на 7% — c 31,8 тыс. до 29,7 тыс. Это было связано с уходом из России крупнейших голливудских киностудий: Disney, Warner Bros., Sony, Paramount и Universal. Они забрали с собой крупнейшие проекты — «Гарри Поттера», «Властелина Колец», фильмы киновселенной Marvel, сериал «Друзья» и многие другие.
К началу ноября 2023 года онлайн-кинотеатры смогли восполнить количество контента за счет фильмов и сериалов из других стран — Южной Кореи, Латинской Америки и Индии. Доля российского и советского кино за последний год практически не изменилась — в зависимости от кинотеатра она варьируется от 25 до 30%.
Сейчас в каждом онлайн-кинотеатре можно найти минимум 31,9 тыс. наименований. Такой рост меньше чем за год в агентстве считают рекордным. Для исследования TelecomDaily проанализировало количество названий фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви», Wink, Okko, Start, Kion и Premier с января 2022 по октябрь 2023 года.