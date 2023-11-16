Умер художник Роджер Кастел. Он создал культовые постеры к «Челюстям» и «Звездным войнам»

«Мы потеряли еще одного творческого брата… Роджера Кастела, который подарил нам культовый плакат „Челюсти“ и другие замечательные произведения искусства. Это печалит меня. Может быть, урок заключается в том, чтобы еще больше ценить наших живых творцов?» — написал в своих соцсетях иллюстратор Дрю Струзан.