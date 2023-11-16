Умер художник Роджер Кастел. Он создал культовые постеры к «Челюстям» и «Звездным войнам»

Он скончался еще 8 ноября, но известно об этом стало только 15 ноября. Смерть наступила в результате печеночной и сердечной недостаточности в хосписе.
Вместо цветов семья Кастела попросила поклонников сделать пожертвования в благотворительную организацию The Artists’ Fellowship, Inc. Она помогает профессиональным художникам в чрезвычайных ситуациях, в случае инвалидности или тяжелой утраты.
«Мы потеряли еще одного творческого брата… Роджера Кастела, который подарил нам культовый плакат „Челюсти“ и другие замечательные произведения искусства. Это печалит меня. Может быть, урок заключается в том, чтобы еще больше ценить наших живых творцов?» — написал в своих соцсетях иллюстратор Дрю Струзан.
Роджер Кастел родился в Нью-Йорке в 1931 году. Свою первую оплачиваемую работу он получил в 15 лет. На ней художнику приходилось рисовать карикатуры на промышленную тематику.
Свою первую иллюстрацию он продал в начале 60-х, после чего в течение последующих 40 лет иллюстрировал обложки книг и киноафиши. Среди наиболее известных работ Кастела — изображения, ставшие центральными на плакатах к фильмам «Челюсти» и «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар». Он также иллюстрировал яркие обложки книг: «К востоку от рая» Джона Стейнбека, «Голливудские жены» Джеки Коллинз и «Человек-невидимка» Герберта Уэллса.>