Мстители спасают планету от ребенка в трейлере второго сезона «Что, если…?»

Marvel Entertainment опубликовала трейлер второго сезона мультсериала «Что, если…?». Его премьера состоится 22 декабря, серии будут выходить вплоть до 31 декабря.
В ролике еще одна версия Мстителей пытается защитить планету от ребенка, обладающего телекинетическими способностями. А новая героиня Кахори вступает в контакт с Тессерактом, который приземлится в суверенной Конфедерации Ходеносауни с индейскими племенами.
Еще в нем показано рождественское приключение в Башне Мстителей, объединение Хелы с Венву (Мандарином), а также знаковые моменты из нескольких предыдущих фильмов MCU.
Второй сезон «Что, если…?» продолжит путешествие Наблюдателя по огромной вселенной, знакомя зрителей с новыми и уже известными лицами MCU. Сериал, задает вопросы, пересматривает и искажает классические моменты кинематографа Marvel.
В нем появятся Капитан Картер, Черная Пантера, Человек-муравей, Доктор Стрэндж, Халк, Зимний Солдат, Танос, Алая Ведьма, Железный человек, Тор, Человек-муравей, Корг, Хэнк Пим и другие. Режиссером эпизодов стал исполнительный продюсер Брайан Эндрюс.
Вот как будут называться грядущие эпизоды:
- «Что, если… Небула присоединится к Корпусу Нова?»
- «Что, если… Питер Квилл нападет на самых могучих героев Земли?»
- «Что, если… Кахори изменит мир?»
- «Что, если… Хела нашла Десять Колец?»
- «Что, если… Железный человек врезался в Грандмастера?»
- «Что, если… Хэппи Хоган спас Рождество?»
- «Что, если… Капитан Картер сразится с Гидратопышем?»
- «Что, если… Мстители соберутся в 1602 году?»
- «Что, если бы… вмешался Верховный Стрэндж?»
В первом сезоне мультсериала показали армию Локи, злодея Эрика Киллмонгера, который спасает Тони Старка от бомбы, вечеринки Тора, Альтрона в теле Вижена, Халка, Человека-паука в зомби-вселенной, Железного Торговца и голову Человека-муравья отдельно от тела.