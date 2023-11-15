Мстители спасают планету от ребенка в трейлере второго сезона «Что, если…?»

В ролике еще одна версия Мстителей пытается защитить планету от ребенка, обладающего телекинетическими способностями. А новая героиня Кахори вступает в контакт с Тессерактом, который приземлится в суверенной Конфедерации Ходеносауни с индейскими племенами.