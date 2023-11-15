Райская жизнь и неожиданное возвращение на ферму в трейлере «Побега из курятника-2»

Netflix выпустил полноценный трейлер грядущего мультфильма «Побег из курятника-2». Его премьера состоится 15 декабря.
В ролике показан настоящий куриный рай, где Рокки и Джинджер радуются появлению на свет своей дочери Молли. «Мы оставили прошлое позади, теперь нам нужно думать о Молли», — утверждает мама-курица.
Однако счастье было недолговечно. Молли надоедает безмятежная жизнь, и она решает сбежать в город, где ее похищает грузовик компании Fun Land Farms. Теперь Рокки и Джинджер должны вернуть свою дочь, сделав для этого все возможное.
Тандиве Ньютон озвучила роль Джинджер (в первом фильме персонаж говорил голосом Джулии Савалы), а Закари Леви заменил Мела Гибсона, который озвучивал Рокки. Свой голос Молли подарила Белла Рэмси, известная по сериалам «Игра престолов» и «Одни из нас».
Из старого актерского состава в мультфильм вернулись Миранда Ричардсон («Благие знамения») в роли злодейки миссис Твиди и комик Питер Серафинович. Он повторил роль незадачливого бизнесмена Реджинальда Смита.
Кресло режиссера занял Сэм Фелл, известный по работе над мультфильмами «Смывайся!» и «Паранорман, или Как приручить зомби».