Вышел первый трейлер «Мадам Паутины» с Дакотой Джонсон в главной роли

Sony Pictures показала первый трейлер «Мадам Паутины». Премьера фильма состоится 14 февраля 2024 года.
Четвертый фильм вселенной «Человека-паука» расскажет историю происхождения одной из самых загадочных героинь Marvel — Кассандры Вебб, которая обладает способностями ясновидящей. Она использует свои способности, чтобы спасать людей от катастроф до того, как они произойдут.
Ранее продюсер Лоренцо ди Бонавентура назвал грядущий фильм новой историей происхождения персонажа до того, как она превратится в могущественную фигуру, показанную на страницах комиксов.
В комиксах Мадам Паутина изображается как пожилая женщина с миастенией гравис (аутоиммунное нервно-мышечное заболевание), которая подключена к системе жизнеобеспечения в виде паутины. В силу здоровья Паутина никогда не сражалась со злодеями.
В картине снимаются Дакота Джонсон, Эмма Робертс, Сидни Суини, Селеста О’Коннор, Изабела Мерсед и Тахар Рахим. Суини сыграет Женщину-паука Джулию Карпентер, которая в комиксе наследует титул Мадам Путины. По сюжету она будет помогать Кассандре Вебб собрать крутую команду для борьбы со злом.
Режиссером выступает С.-Дж.Кларксон («Декстер»), а сценаристами — Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, которые работали над такими фильмами, как «Дракула», «Последний охотник на ведьм» и «Боги Египта».
«Мадам Путина» — первый из трех запланированных на следующий год фильмов с участием персонажей из паучьего мира. 30 августа выйдет «Крейвен-охотник», а 8 ноября — «Веном-3». «Крейвен-охотник» станет первой попыткой Sony создать R-рейтинговый проект Marvel с кровавой и трагической историей.