Вышел первый трейлер «Мадам Паутины» с Дакотой Джонсон в главной роли

Четвертый фильм вселенной «Человека-паука» расскажет историю происхождения одной из самых загадочных героинь Marvel — Кассандры Вебб, которая обладает способностями ясновидящей. Она использует свои способности, чтобы спасать людей от катастроф до того, как они произойдут.