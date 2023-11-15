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В сети завирусился ИИ-трейлер фильма по мотивам «Алисы в Стране чудес»

Дарья Мельникова
Вчера в 16:42

В сети завирусился трейлер несуществующего фильма по мотивам «Алисы в Стране чудес». За сутки в фейсбуке* он набрал около 500 тыс. просмотров. Впервые ролик вышел на ютубе месяц назад, но не привлек должного внимания.

В нем показан футуристический мир с элементами и персонажами из романа Льюиса Кэрролла, а также экранизаций, созданных в последующие годы. В нем к тому же можно увидеть главную героиню (Алису), которая внешне похожа на Флоренс Пью.

В комментариях под видео пользователи пришли в восторг. Один из них отметил, что ролик напоминает ему «Матрицу». Вот как отреагировали другие юзеры:

  • «Сценаристы боялись, что ИИ создаст лучшие истории и фильмы, чем они. Что ж, они были правы, потому что ни одна студия/сценарист не придумали ничего настолько интересного или смелого за последние десять лет».
  • «Это Марго Робби в роли Красной королевы и Джонни Депп в роли Безумного Шляпника? Алиса немного похожа на Эль Фэннинг».
  • «Похоже на трейлер к фильму, который выглядит очень круто, вызывает восторг, а потом оказывается полным провалом, когда выходит в прокат».
  • «Интересно, спрашивали ли они у Флоренс Пью разрешение на использование ее образа, когда создавали этот…»
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Льюис КэрроллМарго Робби
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