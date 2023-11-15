Собянин: Москва досрочно выполнила задачу по набору добровольцев в армию

Москва досрочно выполнила задачу Минобороны по набору контрактников на военную службу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, с начала военной операции в столице контракты подписали около 47 тыс. человек, а с начала этого года — больше 22 тыс.
Собянин отметил, что в городе не прекращается набор добровольцев, а «желающих достаточно много». Он упомянул, что сейчас контракт с Минобороны предполагает «не просто службу, а участие в зоне специальной военной операции».
Несколько дней назад зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что за 11 месяцев 2023 года на контрактную службу записались более 410 тыс. россиян. Швыткин еще раз отметил, что ротация мобилизованных россиян не предусмотрена. Депутат объяснил это тем, что замена мобилизованных людьми без опыта приведет к большому числу потерь.