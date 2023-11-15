Собянин: Москва досрочно выполнила задачу по набору добровольцев в армию

Несколько дней назад зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что за 11 месяцев 2023 года на контрактную службу записались более 410 тыс. россиян. Швыткин еще раз отметил, что ротация мобилизованных россиян не предусмотрена. Депутат объяснил это тем, что замена мобилизованных людьми без опыта приведет к большому числу потерь.