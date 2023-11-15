«Альпина» запустила издательство молодежной литературы

Группа «Альпина» запустила издательство «Маршмеллоу букс», которое специализируется на литературе young adult («молодые взрослые»). Об этом сообщают «Ведомости».
До конца 2024 года издательство собирается выпустить около 40 книг, 85% из которых — зарубежные произведения в переводе, а 15% — новинки российских авторов. Основными темами книг будут магический реализм, реализм, мелодрама, научная фантастика, фэнтези, детективы, триллеры, ужасы и манга.
Первые книги поступят в продажу в конце ноября и начале декабря этого года. В планах издательства и цифровые книги, но срок их выпуска не уточняется.
Целевая аудитория «Маршмеллоу букс» — молодежь в возрасте от 16 до 30 лет, преимущественно девушки.
Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 40 млн рублей. Эти деньги пойдут на оплату лицензионных контрактов, производственные затраты, продвижение и другие траты. Срок окупаемости — до двух лет.
По словам гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева, сегмент young adult выступает драйвером рынка и занимает на нем 16%. Ключевые игроки в сегменте — Like Book, Freedom и «АСТ».