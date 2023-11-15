Реклама
Новости

Назван актерский состав дебютного фильма Николая Солодникова

Семён Гудошников
Сегодня в 09:48

Журнал «Сеанс» раскрыл, кто вместе с Иваном Ургантом исполнит главные роли в дебютном художественном фильме Николая Солодникова («ещенепознер»).

В картине сыграют актриса театра «Мастерская Петра Фоменко» Полина Агуреева («Ликвидация», «Жизнь и судьба»), актер Театра им. Вахтангова Леонид Бичевин («Морфий», «Груз 200»), актриса Надежда Маркина («Елена») и актриса Большого драматического театра им. Товстоногова Алена Кучкова.

Какие роли они исполнят, не уточняется. Название и сюжет фильма до сих пор держатся в секрете. Оператором-постановщиком выступит Дмитрий Наговский («Клетка ищет птицу»). Финансирует проект «Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)».

Съемки картины проходили в Новгородской области и Петербурге. Создатели надеются, что работа будет завершена к концу этого года.

расскажите друзьям
люди
Николай СолодниковИван УргантПолина АгурееваЛеонид БичевинНадежда МаркинаАлена КучковаАлександр Сокуров
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»