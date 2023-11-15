Назван актерский состав дебютного фильма Николая Солодникова

Журнал «Сеанс» раскрыл, кто вместе с Иваном Ургантом исполнит главные роли в дебютном художественном фильме Николая Солодникова («ещенепознер»).
В картине сыграют актриса театра «Мастерская Петра Фоменко» Полина Агуреева («Ликвидация», «Жизнь и судьба»), актер Театра им. Вахтангова Леонид Бичевин («Морфий», «Груз 200»), актриса Надежда Маркина («Елена») и актриса Большого драматического театра им. Товстоногова Алена Кучкова.
Какие роли они исполнят, не уточняется. Название и сюжет фильма до сих пор держатся в секрете. Оператором-постановщиком выступит Дмитрий Наговский («Клетка ищет птицу»). Финансирует проект «Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)».
Съемки картины проходили в Новгородской области и Петербурге. Создатели надеются, что работа будет завершена к концу этого года.