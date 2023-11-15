Назван актерский состав дебютного фильма Николая Солодникова

Какие роли они исполнят, не уточняется. Название и сюжет фильма до сих пор держатся в секрете. Оператором-постановщиком выступит Дмитрий Наговский («Клетка ищет птицу»). Финансирует проект «Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)».