Питер Гринуэй снимет фильм «Лукка Мортис» с Дастином Хоффманом

Британский режиссер Питер Гринуэй, известный по кинолентам «Повар, вор, его жена и ее любовник» и «Тайны „Ночного дозора“», снимет фильм под названием «Лукка Мортис». Главную роль в нем исполнит Дастин Хоффман («Выпускник», «Человек дождя»), сообщил Screen Daily.
Съемки картины начнутся в Италии в конце ноября. По словам Гринуэя, лента будет посвящена «современному состоянию и представлениям о смерти и умирании». Хоффман сыграет персонажа по имени Иаков.
«Если вы знакомы с Библией, то знаете, что Иаков сражался с ангелами. В любопытном автобиографическом смысле это я сражаюсь с ангелами», — отметил Гринуэй.
Режиссер рассказал, что сюжет его нового фильма сосредоточится на группе американцев, которые отправляются в итальянский город Лукка в поисках истоков семьи одного из героев.
Изначально в картине должен был участвовать Морган Фриман. Однако это, по словам Гринуэя, было «когда‑то давно». С тех пор у проекта сменилась команда продюсеров, а бюджет ленты существенно увеличился.
В данный момент созданием «Лукки Мортиса» занимаются продюсеры Facing East. «У них действительно много связей с Китаем и Дальним Востоком. Наше финансирование осуществляется американцами, швейцарцами и даже китайцами», — отметил Гринуэй.