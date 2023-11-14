Prime Video показал трейлер мультфильма «Merry Little Batman»

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер мультфильма «Merry Little Batman», рассказывающего об одном из приключений Бэтмена, которое случилось в канун Рождества.
По сюжету картины Бэтмен воспитывает сына. Однажды ему приходится покинуть его, чтобы помочь Лиге справедливости справиться с новой угрозой. Пока Бэтмен отсутствует в Готэме, Джокер задумывает украсть Рождество.
Тогда сын супергероя решает заменить отца и защитить город. В разгар борьбы за любимый семейный праздник Бэтмен все-таки вернется домой — и присоединится к своему отважному ребенку.
Получится ли у героев одолеть Джокера и его злобных приспешников, станет известно 8 декабря. В этот день мультфильм появился на стриминговом сервисе Prime Video.
Режиссером картины выступил Майк Рот. Сценарий анимационной ленты написали Морган Эванс и Джейс Риччи. Главных персонажей проекта озвучили Люк Уилсон, Джеймс Кромвелл, Дэвид Хорнсби и Йонас Кибриб.