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Prime Video показал трейлер мультфильма «Merry Little Batman»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:22

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер мультфильма «Merry Little Batman», рассказывающего об одном из приключений Бэтмена, которое случилось в канун Рождества.

По сюжету картины Бэтмен воспитывает сына. Однажды ему приходится покинуть его, чтобы помочь Лиге справедливости справиться с новой угрозой. Пока Бэтмен отсутствует в Готэме, Джокер задумывает украсть Рождество.

Тогда сын супергероя решает заменить отца и защитить город. В разгар борьбы за любимый семейный праздник Бэтмен все-таки вернется домой — и присоединится к своему отважному ребенку.

Получится ли у героев одолеть Джокера и его злобных приспешников, станет известно 8 декабря. В этот день мультфильм появился на стриминговом сервисе Prime Video.

Режиссером картины выступил Майк Рот. Сценарий анимационной ленты написали Морган Эванс и Джейс Риччи. Главных персонажей проекта озвучили Люк Уилсон, Джеймс Кромвелл, Дэвид Хорнсби и Йонас Кибриб.

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Люк УилсонДжеймс КромвеллДэвид Хорнсби
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