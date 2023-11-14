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Пес два месяца просидел у тела хозяина в горах Колорадо

Семён Гудошников
Вчера в 21:36

Турист из Колорадо, пропавший в августе, был найден мертвым в горах, рядом с телом сидел его пес Финни. Об этом сообщает Fox News.

71-летний Рич Мур отправился в поход со своей собакой на гору Блэкхед 19 августа, но так и не вернулся. Почти сразу спасатели прибыли на вертолетах к месту чуть ниже горной вершины и двинулись к началу тропы, где была припаркована машина Мура. Но мужчину тогда не удалось найти.

30 октября тело Мура обнаружил в дренаже охотник, оно находилось в 4 километрах к востоку от вершины горы. Рядом с телом все это время был 14-летний белый джек-рассел-терьер Финни.

Собаку доставили в ветклинику, а после лечения передали родственникам. Полицейские не уточнили причину смерти мужчины, но отметили, что она не носит криминального характера. Тело Мура эвакуировали на вертолете.

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