Пес два месяца просидел у тела хозяина в горах Колорадо

71-летний Рич Мур отправился в поход со своей собакой на гору Блэкхед 19 августа, но так и не вернулся. Почти сразу спасатели прибыли на вертолетах к месту чуть ниже горной вершины и двинулись к началу тропы, где была припаркована машина Мура. Но мужчину тогда не удалось найти.