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Дензел Вашингтон сыграет полководца Ганнибала в проекте Антуана Фукуа

Юлия Онодэра
Вчера в 20:03

Американский актер Дензел Вашингтон, известный по фильмам «Малкольм Икс» и «Экипаж», сыграет карфагенского военачальника Ганнибала в новом проекте Антуана Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель»). Об этом сообщил Deadline.

Режиссер снимет эпическую драму для стримингового сервиса Netflix. У проекта пока нет названия. Сценарий картины напишет трехкратный номинант на премию «Оскар» Джон Логан («Авиатор», «Гладиатор», «Последний самурай»).

Продюсерами проекта выступят Фукуа, Вашингтон, Эрик Кристиан Олсен и Адам Голдворм, а также Джереми Лотт и Фрэнк Родригес Молл. Они планируют рассказать историю полководца, экранизировать которую в Голливуде намеревались десятилетиями.

Предполагается, что фильм Фукуа расскажет о ключевых битвах, которые Ганнибал вел против Римской республики во время Второй Пунической войны. Она шла между Римом и Карфагеном в 218–201 годах до н. э.

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Антуан ФукуаДжон Логан
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