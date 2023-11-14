Дензел Вашингтон сыграет полководца Ганнибала в проекте Антуана Фукуа

Американский актер Дензел Вашингтон, известный по фильмам «Малкольм Икс» и «Экипаж», сыграет карфагенского военачальника Ганнибала в новом проекте Антуана Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель»). Об этом сообщил Deadline.
Режиссер снимет эпическую драму для стримингового сервиса Netflix. У проекта пока нет названия. Сценарий картины напишет трехкратный номинант на премию «Оскар» Джон Логан («Авиатор», «Гладиатор», «Последний самурай»).
Продюсерами проекта выступят Фукуа, Вашингтон, Эрик Кристиан Олсен и Адам Голдворм, а также Джереми Лотт и Фрэнк Родригес Молл. Они планируют рассказать историю полководца, экранизировать которую в Голливуде намеревались десятилетиями.
Предполагается, что фильм Фукуа расскажет о ключевых битвах, которые Ганнибал вел против Римской республики во время Второй Пунической войны. Она шла между Римом и Карфагеном в 218–201 годах до н. э.