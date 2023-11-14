В Британии собака помогла спасти кота из шахты

По словам Роуз, спасти кота удалось только благодаря Дейзи. «Дейзи — суперзвезда, она потрясающая собака. Если бы она так настойчиво не заставила меня пойти с ней, Маугли мог бы до сих пор оставаться в шахте», — сказала хозяйка.