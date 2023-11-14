В Британии собака помогла спасти кота из шахты

В графстве Корнуолл на юго-западе Англии спрингер-спаниель по кличке Дейзи помогла хозяйке найти кота по кличке Маугли. Об этом сообщает Би-би-си.
Спустя шесть дней поисков хозяйка Мишель Роуз уже потеряла надежду найти своего питомца. Но в какой‑то момент она увидела, как ее собака Дейзи «сходит с ума», бегая по лесу возле их дома. Дейзи кружила между деревьями и бросалась обратно к Роуз, пытаясь привлечь ее внимание.
Хозяйка последовала за собакой в лес. Через некоторое время Дейзи привела ее к старой шахте, где «остановилась как вкопанная». Мишель вызвала RSPCA (Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными), но было уже слишком темно, чтобы лезть в шахту.
На следующее утро они вернулись к шахте и увидели на дне Маугли, который упал с высоты 30 метров, но практически не пострадал. Вскоре кота вытащили и перенесли в безопасное место.
По словам Роуз, спасти кота удалось только благодаря Дейзи. «Дейзи — суперзвезда, она потрясающая собака. Если бы она так настойчиво не заставила меня пойти с ней, Маугли мог бы до сих пор оставаться в шахте», — сказала хозяйка.