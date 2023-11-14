Реклама
Новости

Умер один из основателей «Алисы» Андрей Шаталин

Семён Гудошников
Вчера в 18:10

В возрасте 63 лет скончался экс-гитарист и один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин. Об этом говорится в официальном сообществе коллектива во «ВКонтакте». Причина смерти не уточняется.

В конце августа Шаталин пропал в Петербурге. 22-го числа он вышел из дома и не вернулся. Его поисками занимались волонтеры «Лизы Алерт». Через два дня они нашли музыканта живым.

Шаталин в 1981 году создал группу «Демокритов колодец», а в 1983-м переместился в «Алису». Играл в ней с перерывами до 2003 года, после чего занялся сольным творчеством.

С его участием были записаны такие альбомы «Алисы», как «БлокАда», «Шабаш», «Для тех, кто свалился с Луны» и «Черная метка».

расскажите друзьям
люди
Андрей Шаталин
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»