Оливия Родриго выпустила клип на саундтрек к «Балладе о змеях и певчих птицах»

Оливия Родриго выпустила клип на трек «Can’t Catch Me Now», который стал саундтреком к грядущему фильму «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».
В клипе певица мечтательно играет на гитаре в пустой хижине, а затем убегает в закат. На протяжении всего ролика появляются кадры из картины.
Певица впервые участвовала в создании саундтрека к фильму. Песню она написала вместе с продюсером Даниелем Нигро, который работал с певицей над ее альбомом «Guts».
«Баллада о змеях и певчих птицах» — приквел к саге «Голодные игры», действие которого происходит за 64 года до того, как Китнисс Эвердин стала добровольцем на играх и за несколько десятилетий до того, как Кориолан Сноу стал президентом Панема.
Сюжет рассказывает о молодом Сноу, который является последней надеждой для своего неудачливого рода, некогда гордой семьи, павшей духом в послевоенном Капитолии. Его нехотя назначают наставником Люси Грей Бейрд, участницы из Двенадцатого дистрикта.
«После того как очарование Люси Грей покоряет жителей Панема, Сноу видит возможность изменить их судьбы. Когда все, чего он добился, висит на волоске, Сноу объединяется с Люси Грей и пробует перевернуть ситуацию в свою пользу. Борясь с инстинктами добра и зла, Сноу должен выжить и узнать, кем он в итоге станет — певчей птицей или змеей», — говорится в синопсисе.
В актерский состав вошли Том Блит («Скотт и Сид»), Рейчел Зеглер («Белоснежка»), Питер Динклейдж («Игра престолов»), Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство») и Хантер Шефер («Эйфория»). Премьера «Баллады о змеях и певчих птицах» состоится уже 15 ноября.