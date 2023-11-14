Верховный суд США принял Кодекс этики после скандала с подарками

В заявлении суда говорится, что отсутствие кодекса в последние годы привело к «непониманию того, что судьи этого суда, в отличие от всех других юристов в этой стране, считают себя не ограниченными никакими этическими правилами». При этом судьи назвали происходящий скандал недоразумением.