Верховный суд США принял Кодекс этики после скандала с подарками

Верховный суд США опубликовал первый в своей истории Кодекс этики после скандала вокруг нескольких судей из‑за подарков. В 14-страничном документе изложены «правила и принципы, которыми руководствуется поведение членов суда», его подписали все девять суд.
В заявлении суда говорится, что отсутствие кодекса в последние годы привело к «непониманию того, что судьи этого суда, в отличие от всех других юристов в этой стране, считают себя не ограниченными никакими этическими правилами». При этом судьи назвали происходящий скандал недоразумением.
На первой странице кодекса прямо говорится, что «судья должен избегать нарушений и видимости нарушений во всех своих действиях». В разделе «Внешнее влияние» говорится, что девять членов суда не должны «сознательно создавать или позволять другим создавать впечатление, что они находятся в особом положении, позволяющем влиять на правосудие».
Некоторые эксперты, с которыми поговорила The Guardian, раскритиковали положения в кодексе. Они посчитали, что многие вопросы все еще остаются без ответа, а положения в документе попросту копируют кодексы судов низшей инстанции.
Скандал вокруг Верховного суда США начался в апреле. ProPublica опубликовала серию отчетов о международных поездках и отпусках, которыми судья Кларенс Томас наслаждался благодаря щедрости республиканца Харлана Кроу. Политик также оплатил обучение внучатого племянника Томаса.
Другой консервативный судья Сэмюэл Алито тоже оказался втянутым в скандал после того, как ProPublica узнала о перелетах на частном самолете, принадлежащем миллиардеру Полу Сингеру, на рыбалку.