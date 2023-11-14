Вышел тизер-трейлер фильма «Лед-3» с Александром Петровым в главной роли

В сети появился дебютный тизер-трейлер спортивной драмы «Лед-3». Ее премьера состоится в День всех влюбленных, 14 февраля 2024 года.
Сюжет рассказывает об уже выросшей дочери фигуристки Нади Лапшиной и хоккеиста Саши Горина, которую тоже зовут Надя. Девочка пошла по стопам матери и стала фигуристкой. Теперь главная ее цель — выиграть «Кубок Льда», но на пути встает отец, возражающий против спортивной карьеры.
В ролях Александр Петров, Мария Аронова, Сергей Лавыгин, Анна Савранская, Степан Белозеров и другие. Режиссером «Льда-3» стал Юрий Хмельницкий — это его дебют в полном метре. Первую часть снимал Олег Трофим, который перешел во франшизу «Майор Гром», а вторую — Жора Крыжовников.
Сценарий фильма написали Андрей Золотарев, работавший над всеми частями франшизы, а также Аксинья Борисова («Совершенно летние») и Александр Андрющенко («Сто лет тому вперед»). Среди продюсеров грядущего фильма представлены Федор Бондарчук, Денис Баглай, Михаил Врубель и Александр Андрющенко.