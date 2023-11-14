Вышел тизер-трейлер фильма «Лед-3» с Александром Петровым в главной роли

Сюжет рассказывает об уже выросшей дочери фигуристки Нади Лапшиной и хоккеиста Саши Горина, которую тоже зовут Надя. Девочка пошла по стопам матери и стала фигуристкой. Теперь главная ее цель — выиграть «Кубок Льда», но на пути встает отец, возражающий против спортивной карьеры.