Фигуранта по делу об убийстве Политковской помиловали после участия в спецоперации

Бывшего оперуполномоченного УБОП Сергея Хаджикурбанова, осужденного за организацию убийства журналистки Анны Политковской, помиловали за участие в военной операции на территории Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика.
«По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны», — заявил адвокат. Михальчик добавил, что «в каком‑то смысле справедливость восторжествовала», так как, по его мнению, Хаджикурбанов не причастен к убийству журналистки.
По данным телеграм-канала Baza, Хаджикурбанов согласился отправиться в зону боевых действий в конце 2022 года. Он начал служить в должности командира отделения разведки, а затем его повысили до командира батальона.
Политковскую убили 7 октября 2006 года в ее доме на Лесной улице в Москве. Убийца зашел в подъезд перед ней и выстрелил в нее четыре раза (один из них в голову), когда журналистка зашла в кабину лифта.
По делу об убийстве осудили шестерых человек. Заказчик до сих пор не был найден. Хаджикурбанова задержали в 2007 году по обвинению в организации убийства, но в 2009-м суд присяжных признал его невиновным.
Затем Хаджикурбанова вновь задержали по делу о вымогательстве у Сергея Павлюченкова (его тоже называют одним из организаторов убийства) и снова обвинили в причастности к убийству журналистки. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались чеченский авторитет Лом-Али Гайтукаев, три брата Махмудовых и сам Павлюченков.
Хаджикурбанов отказывался давать показания и заявлял о своей невиновности. Он утверждал, что Павлюченков оговорил его, поскольку должен был крупную сумму денег. Об этом заявляли и другие обвиняемые. По их версии, именно Павлюченков, который в итоге получил 11 лет тюрьмы и в феврале 2023-го вышел из нее, является истинным организатором убийства.