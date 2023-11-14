Фигуранта по делу об убийстве Политковской помиловали после участия в спецоперации

Хаджикурбанов отказывался давать показания и заявлял о своей невиновности. Он утверждал, что Павлюченков оговорил его, поскольку должен был крупную сумму денег. Об этом заявляли и другие обвиняемые. По их версии, именно Павлюченков, который в итоге получил 11 лет тюрьмы и в феврале 2023-го вышел из нее, является истинным организатором убийства.