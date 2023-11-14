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Baldur’s Gate 3 и Alan Wake 2: объявлены номинанты The Game Awards 2023

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:08

Ведущий и продюсер премии The Game Awards Джефф Кили объявил номинантов этого года. На сайте TGA уже появилась возможность проголосовать за любимые тайтлы.

Наибольшее количество номинаций получили Baldur’s Gate 3 и Alan Wake 2 — по восемь. Затем в списке идет Marvel’s Spider-Man 2, ее выбрали в семи категориях. У Hi-Fi Rush, Super Mario Bros. Wonder и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom по пять номинаций.

В список претендентов в категории «Игра года» вновь не попали тайтлы для Xbox. Всего за 10 лет существования The Game Awards только две игры Xbox были номинированы на главный приз: Psychonauts 2 и Deathloop (в 2021 году).

Победители премии станут известны 7 декабря. Их определят голосованием среди жюри (с весом 90%) и зрителей (с весом 10%), которое проводится на официальном сайте и в Discord-сервере. Список номинантов в основных категориях ниже:

Игра года

Alan Wake 2
Baldur’s Gate 3
Marvel’s Spider-Man 2
Resident Evil 4
Super Mario Bros. Wonder
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучшая поддержка игры

Apex Legends
Cyberpunk 2077
Final Fantasy XIV
Fortnite
Genshin Impact

Лучший арт

Alan Wake 2
Hi-Fi RUSH
Lies of P
Super Mario Bros. Wonder
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучший саундтрек и музыка

Alan Wake 2
Baldur’s Gate 3
Final Fantasy XVI
Hi-Fi RUSH
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучшая поддержка сообщества

Baldur’s Gate 3
Cyberpunk 2077
Destiny 2
Final Fantasy XIV
No Man’s Sky

Лучшая инди-игра

Cocoon
Dave the Diver
Dredge
Sea of Stars
Viewfinder

Лучшая дебютная инди-игра

Cocoon
Dredge
Pizza Tower
Venba
Viewfinder

Лучший приключенческий экшен

Alan Wake 2
Marvel’s Spider-Man 2
Resident Evil 4
Star Wars Jedi: Survivor
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучшая RPG

Baldur’s Gate 3
Final Fantasy XVI
Lies Of P
Sea of Stars
Starfield

Лучший экшен

Armored Core VI: Fires Of Rubicon
Dead Island 2
Ghostrunner 2
Hi-Fi RUSH
Remnant II

Лучшая работа геймдиректора

Alan Wake 2
Baldur’s Gate 3
Marvel’s Spider-Man 2
Super Mario Bros. Wonder
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучший файтинг

God of Rock
Mortal Kombat 1
Nickelodeon All-Star Brawl 2
Pocket Bravery
Street Fighter 6

Лучшая семейная игра

Disney Illusion Island
Party Animals
Pikmin 4
Sonic Superstars
Super Mario Bros. Wonder

Лучший симулятор или стратегия

Cities: Skylines II
Company of Heroes 3
Fire Emblem Engage
Pikmin 4
Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Лучшая спортивная или гоночная игра

EA Sports FC 24
F1 23
Forza Motorsport
Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged
The Crew Motorfest

Лучший нарратив

Alan Wake 2
Baldur’s Gate 3
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Final Fantasy XVI
Marvel’s Spider-Man 2

Лучший дизайн звука

Alan Wake 2
Dead Space
Hi-Fi RUSH
Marvel’s Spider-Man 2
Resident Evil 4

Номинация Games for Impact — игры, затрагивающие социальные проблемы

A Space for the Unbound
Chants of Sennaar
Goodbye Volcano High
Tchia
Terra Nil
Venba

Лучшая мобильная игра

Final Fantasy VII: Ever Crisis
Hello Kitty Island Adventure
Honkai: Star Rail
Monster Hunter Now
Terra Nil

Премия за инновации в области доступности для людей с ограниченными возможностями

Diablo IV
Forza Motorsport
Hi-Fi RUSH
Marvel’s Spider-Man 2
Mortal Kombat 1
Street Fighter 6

Лучшая актерская игра

Бен Старр (Клайв в Final Fantasy XVI)
Кэмерон Монахан (Кэл Кестис в Star Wars Jedi: Survivor)
Идрис Эльба (Соломон Рид в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty)
Мелани Либерд (Сага Андерсон в Alan Wake 2)
Нил Ньюбон (Астарион в Baldur’s Gate 3)
Юрий Ловенталь (Питер Паркер в Marvel’s Spider-Man 2)

Лучший мультиплеер

Baldur’s Gate 3
Diablo IV
Party Animals
Street Fighter 6
Super Mario Bros. Wonder

Лучшая адаптация

«Кастлвания: Ноктюрн»
«Гран Туризмо»
«Одни из нас»
«Братья Супер Марио в кино»
«Скрежет металла»

Лучший стример/автор контента

@ironmouse
@chrisbratt/People Make Games
@quakity
@spreenDMC
@sypherpk

Лучшая VR/AR-игра

Gran Turismo 7
Horizon Call of the Mountain
Humanity
Resident Evil Village VR Mode
Synapse

Самая ожидаемая игра

Final Fantasy VII Rebirth
Hades II
Like A Dragon: Infinite Wealth
Star Wars Outlaws
Tekken 8

Лучшая киберспортивная игра

Counter-Strike 2
Dota 2
League of Legends
PUBG Mobile
Valorant

Лучший киберспортсмен

Faker
Zywoo
Demon1
Hydra
Rule
Imperialhal

Лучшая киберспортивная команда

Evil Geniuses (Valorant)
Fnatic (Valorant)
Gaimin Gladiators (Dota 2)
JD Gaming (League of Legends)
Team Vitality (Counter-Strike)

Лучший киберспортивный тренер

Potter
Zonic
Gunba
XTQZZZ
Homme

Лучшее киберспортивное соревнование

2023 League of Legends World Championship
Blast.TV Paris Major 2023
EVO 2023
The International 2023
Valorant Championships 2023

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