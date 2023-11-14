Baldur’s Gate 3 и Alan Wake 2: объявлены номинанты The Game Awards 2023

Ведущий и продюсер премии The Game Awards Джефф Кили объявил номинантов этого года. На сайте TGA уже появилась возможность проголосовать за любимые тайтлы.
Наибольшее количество номинаций получили Baldur’s Gate 3 и Alan Wake 2 — по восемь. Затем в списке идет Marvel’s Spider-Man 2, ее выбрали в семи категориях. У Hi-Fi Rush, Super Mario Bros. Wonder и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom по пять номинаций.
В список претендентов в категории «Игра года» вновь не попали тайтлы для Xbox. Всего за 10 лет существования The Game Awards только две игры Xbox были номинированы на главный приз: Psychonauts 2 и Deathloop (в 2021 году).
Победители премии станут известны 7 декабря. Их определят голосованием среди жюри (с весом 90%) и зрителей (с весом 10%), которое проводится на официальном сайте и в Discord-сервере. Список номинантов в основных категориях ниже:
Игра года
Alan Wake 2
Baldur’s Gate 3
Marvel’s Spider-Man 2
Resident Evil 4
Super Mario Bros. Wonder
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Лучшая поддержка игры
Apex Legends
Cyberpunk 2077
Final Fantasy XIV
Fortnite
Genshin Impact
Лучший арт
Alan Wake 2
Hi-Fi RUSH
Lies of P
Super Mario Bros. Wonder
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Лучший саундтрек и музыка
Alan Wake 2
Baldur’s Gate 3
Final Fantasy XVI
Hi-Fi RUSH
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Лучшая поддержка сообщества
Baldur’s Gate 3
Cyberpunk 2077
Destiny 2
Final Fantasy XIV
No Man’s Sky
Лучшая инди-игра
Cocoon
Dave the Diver
Dredge
Sea of Stars
Viewfinder
Лучшая дебютная инди-игра
Cocoon
Dredge
Pizza Tower
Venba
Viewfinder
Лучший приключенческий экшен
Alan Wake 2
Marvel’s Spider-Man 2
Resident Evil 4
Star Wars Jedi: Survivor
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Лучшая RPG
Baldur’s Gate 3
Final Fantasy XVI
Lies Of P
Sea of Stars
Starfield
Лучший экшен
Armored Core VI: Fires Of Rubicon
Dead Island 2
Ghostrunner 2
Hi-Fi RUSH
Remnant II
Лучшая работа геймдиректора
Alan Wake 2
Baldur’s Gate 3
Marvel’s Spider-Man 2
Super Mario Bros. Wonder
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Лучший файтинг
God of Rock
Mortal Kombat 1
Nickelodeon All-Star Brawl 2
Pocket Bravery
Street Fighter 6
Лучшая семейная игра
Лучший симулятор или стратегия
Cities: Skylines II
Company of Heroes 3
Fire Emblem Engage
Pikmin 4
Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp
Лучшая спортивная или гоночная игра
EA Sports FC 24
F1 23
Forza Motorsport
Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged
The Crew Motorfest
Лучший нарратив
Alan Wake 2
Baldur’s Gate 3
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Final Fantasy XVI
Marvel’s Spider-Man 2
Лучший дизайн звука
Alan Wake 2
Dead Space
Hi-Fi RUSH
Marvel’s Spider-Man 2
Resident Evil 4
Номинация Games for Impact — игры, затрагивающие социальные проблемы
A Space for the Unbound
Chants of Sennaar
Goodbye Volcano High
Tchia
Terra Nil
Venba
Лучшая мобильная игра
Final Fantasy VII: Ever Crisis
Hello Kitty Island Adventure
Honkai: Star Rail
Monster Hunter Now
Terra Nil
Премия за инновации в области доступности для людей с ограниченными возможностями
Diablo IV
Forza Motorsport
Hi-Fi RUSH
Marvel’s Spider-Man 2
Mortal Kombat 1
Street Fighter 6
Лучшая актерская игра
Бен Старр (Клайв в Final Fantasy XVI)
Кэмерон Монахан (Кэл Кестис в Star Wars Jedi: Survivor)
Идрис Эльба (Соломон Рид в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty)
Мелани Либерд (Сага Андерсон в Alan Wake 2)
Нил Ньюбон (Астарион в Baldur’s Gate 3)
Юрий Ловенталь (Питер Паркер в Marvel’s Spider-Man 2)
Лучший мультиплеер
Baldur’s Gate 3
Diablo IV
Party Animals
Street Fighter 6
Super Mario Bros. Wonder
Лучшая адаптация
«Кастлвания: Ноктюрн»
«Гран Туризмо»
«Одни из нас»
«Братья Супер Марио в кино»
«Скрежет металла»
Лучший стример/автор контента
@ironmouse
@chrisbratt/People Make Games
@quakity
@spreenDMC
@sypherpk
Лучшая VR/AR-игра
Gran Turismo 7
Horizon Call of the Mountain
Humanity
Resident Evil Village VR Mode
Synapse
Самая ожидаемая игра
Final Fantasy VII Rebirth
Hades II
Like A Dragon: Infinite Wealth
Star Wars Outlaws
Tekken 8
Лучшая киберспортивная игра
Counter-Strike 2
Dota 2
League of Legends
PUBG Mobile
Valorant
Лучший киберспортсмен
Faker
Zywoo
Demon1
Hydra
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