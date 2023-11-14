Заммэра Москвы Анастасия Ракова: в поликлиниках используют нейросети для определения ЛОР-заболеваний

Правильное описание рентгеновского снимка при синуситах — это часто нетривиальная задача, рассказал главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев. Дело в том, что на рентгеновских снимках костные структуры лица накладываются друг на друга, поэтому обнаружить воспаление бывает непросто.