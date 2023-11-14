Заммэра Москвы Анастасия Ракова: в поликлиниках используют нейросети для определения ЛОР-заболеваний

Нейросети в московских клиниках впервые начали распознавать на рентгеновских снимках признаки ЛОР-заболеваний, передает РБК слова заммэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой. С их помощью можно распознать серьезное заболевание синусит.
«Предварительный результат обработки исследования будет доступен в течение двух-трех минут. Нейросеть существенно облегчает задачу врача и экономит время, которое можно потратить на пациента», — рассказала Ракова.
По словам чиновницы, это уже 28-е клиническое направление, по которому нейросети умеют распознавать патологии. В случае ЛОР-заболеваний технология размечает цветовыми подсказками области возможных патологий на изображении, автоматически делает измерения и составляет описание.
Правильное описание рентгеновского снимка при синуситах — это часто нетривиальная задача, рассказал главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев. Дело в том, что на рентгеновских снимках костные структуры лица накладываются друг на друга, поэтому обнаружить воспаление бывает непросто.
В 2019 году ученые из Петербурга создали нейросеть, которая за 20 секунд способна выявить рак легких по результатам компьютерной томографии. Система получила название Doctor AIzimov в честь писателя-фантаста Айзека Азимова.