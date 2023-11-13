РЖД планируют выпустить на вокзалы роботов-носильщиков

Сколько денег потребуется на внедрение роботов, пока неизвестно. Согласно описанию проекта, автоматизированный носильщик «должен следовать за пользователем» с помощью датчиков и компьютерного зрения. Услуга по перемещению багажа станет быстрее и дешевле, а также позволит отказаться от использования человеческого труда при слишком большом весе, говорится там.
Устройство можно будет вызвать и оплатить работу в мобильном приложении. Максимальная нагрузка устройства, согласно проекту, должна составлять 30 килограмм. Робот будет самостоятельно становиться на зарядку.
С сайта РЖД следует, что сейчас услуги носильщиков стоят от 320 до 440 рублей, а за дополнительные 750 рублей багаж можно перенести между Ярославским, Ленинградским и Казанским вокзалами. Услуга робота может стоить от 100 до 200 рублей, считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.
Он считает, что устройство не станет полноценной альтернативой человеку в переноске багажа в ближайшее время. «Носильщик выполняет важные функции — например, если речь идет о помощи пожилым людям, то вытащить из багажника автомобиля ручную кладь, погрузить ее на тележку, транспортировать до вагона, взять в руки и разместить в багажном отделении вагона», — пояснил Янков.