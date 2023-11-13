РЖД планируют выпустить на вокзалы роботов-носильщиков

Он считает, что устройство не станет полноценной альтернативой человеку в переноске багажа в ближайшее время. «Носильщик выполняет важные функции — например, если речь идет о помощи пожилым людям, то вытащить из багажника автомобиля ручную кладь, погрузить ее на тележку, транспортировать до вагона, взять в руки и разместить в багажном отделении вагона», — пояснил Янков.