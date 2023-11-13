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Netflix опубликовал трейлер аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:08

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ», созданного Брайаном Ли О’Мэлли и БенДэвидом Грабински. Он выйдет на стриминговой платформе 17 ноября.

Сериал расскажет о путешествии Пилигрима и его борьбе со злыми бывшими его возлюбленной Флауэрс. Персонажей озвучили актеры из оригинального фильма 2010 года: Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстед, Элен Вонг, Бри Ларсон и Киран Калкин.

Создатель фильма 2010 года Эдгар Райт стал исполнительным продюсером аниме наряду с Грабински. О’Мэлли выступил шоураннером проекта, основанного на его же графических романах.

В анимационном сериале главному герою предстоят встречи с семью противниками, в том числе полуниндзя, рок-звездой и вегетарианцем, скейтбордистом, пиратом — повелителем огня и братьями-диджеями.

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Майкл СераКиран КалкинЭдгар Райт
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