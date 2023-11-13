Netflix опубликовал трейлер аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ»

Сериал расскажет о путешествии Пилигрима и его борьбе со злыми бывшими его возлюбленной Флауэрс. Персонажей озвучили актеры из оригинального фильма 2010 года: Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстед, Элен Вонг, Бри Ларсон и Киран Калкин.