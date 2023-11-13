Авиакомпания Emirates выпустила коллекцию аксессуаров из переработанных элементов самолетов

Авиакомпания Emirates выпустила коллекцию чемоданов и аксессуаров, созданных из переработанных элементов самолетов. Об этом рассказали на сайте перевозчика.
В линейку вошли чемоданы, рюкзаки, сумки, футляры для карт, ремни и даже обувь. Все предметы разработали и создали вручную портные Emirates в Дубае. Для их выпуска использовали такие материалы, как алюминиевые подголовники с пассажирских кресел, кожа с диванов, ремни безопасности и мех с сиденья капитана.
В Emirates отмечают, что все материалы, используемые при создании аксессуаров, прошли глубокую чистку и дезинфекцию. Купить товары можно будет в 2024 году в официальных магазинах компании. Средства от продажи коллекции направят на благотворительность через фонд Emirates Airline Foundation.
Каждый предмет будет уникальным и созданным на заказ. Клиенты авиакомпании могут заказать индивидуальную лазерную гравировку для сумок и чемоданов.
«Мы знали, что этим материалам можно дать вторую жизнь, потому что изначально они были очень высокого качества. <…> Эта инициатива является страстным проектом для нашей команды, и мы безмерно гордимся тем, насколько она соответствует нашим целям в области инноваций и устойчивого развития», — заявил старший вице-президент Emirates по инжинирингу Ахмед Сафа.