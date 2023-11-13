Авиакомпания Emirates выпустила коллекцию аксессуаров из переработанных элементов самолетов

«Мы знали, что этим материалам можно дать вторую жизнь, потому что изначально они были очень высокого качества. <…> Эта инициатива является страстным проектом для нашей команды, и мы безмерно гордимся тем, насколько она соответствует нашим целям в области инноваций и устойчивого развития», — заявил старший вице-президент Emirates по инжинирингу Ахмед Сафа.