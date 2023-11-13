В Москве выставили на продажу дом по проекту Карла Гиппиуса. За него просят миллиард рублей

Кто именно в данный момент владеет зданием, неизвестно. Некоторое время назад в нем располагался банк. Специально для него помещения внутри дома обновили и отремонтировали. Само здание реконструировали в 2001 году. До этого, с 1960-х годов, в доме находилось Министерство лесного хозяйства.