В Москве выставили на продажу дом по проекту Карла Гиппиуса. За него просят миллиард рублей

В Москве выставили на продажу дом 1905 года в 3-ем Монетчиковском переулке, построенный на деньги купца Алексея Бахрушина для Пятницкого попечительства о бедных. За него просят миллиард рублей, сообщила Baza.
Здание возвели по проекту архитектора Карла Гиппиуса, автора чайного магазина Перловых на Мясницкой улице и особняка Бахрушина на Зацепском валу. Тем не менее, дом не входит в список объектов культурного наследия.
Более 100 лет назад в здании проходили бесплатные классы для малоимущих, в том числе — воспитанников сиротских приютов. Также в доме находилась домовая церковь святого царя Константина и царицы Елены.
Активисты движения «Архнадзор» просили власти столицы внести постройку в перечень памятников архитектуры. Однако, по информации Baza, власти Москвы не отвечают на заявки градозащитников с 2019 года. Это означает, что новые владельцы дома смогут менять его внешний облик.
Кто именно в данный момент владеет зданием, неизвестно. Некоторое время назад в нем располагался банк. Специально для него помещения внутри дома обновили и отремонтировали. Само здание реконструировали в 2001 году. До этого, с 1960-х годов, в доме находилось Министерство лесного хозяйства.