Книжный клуб в Калифорнии за 28 лет дочитал роман «Поминки по Финнегану», но есть нюанс

Книжный клуб в Калифорнии, созданный экспериментальным режиссером Джерри Фиалкой, закончил чтение одного из самых известных сложных текстов в истории литературы — романа ирландского писателя Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану». Об этом сообщает The Guardian.
Начиная с 1995 года, от 10 до 30 человек приходили на ежемесячные встречи в местной библиотеке. Сначала они читали две страницы в месяц, а со временем дошли до одной — из‑за долгих обсуждений. Такими темпами за 28 лет группа чтецов закончила последнюю страницу.
Калифорнийцы потратили больше времени на чтение «Поминок по Финнегану», чем автор потратил на его написание. Писателю понадобилось 17 лет на создание 628-страничного материала, включая четыре года творческого кризиса.
Фиалке было 40 лет во время основания группы чтецов, а сейчас ему — 70. «Я не хочу лгать, я не видел Бога, [дочитав книгу]. Это не имело большого значения», — признался он.
Эксперт по творчеству Джойса в Тринити-колледже Сэм Слоут полагает, что такое количество времени на чтение «Поминок по Финнегану» «вполне может стать рекордом». Он организовал свою группу, которая планирует прочитать роман за 15 лет. По его словам, другой роман Джойса — «Улисс» — характеризуется сложным, но «Поминки по Финнегану» — это «совершенно другой уровень»: читатели до сих пор спорят из‑за персонажей, места и времени действия. Огромный текст написан смесью заново изобретенных слов, каламбуров и аллюзий с использованием примерно 80 различных языков. Джойс умер вскоре после публикации и не успел дать объяснений к ней.
Фиалка уточнил, что чтение, на самом деле, не закончено. «Последнее предложение прерывается на середине и переносит в начало книги. Она циклична, она никогда не заканчивается. Следующей книги не будет. Мы будем читать только одну книгу. Всегда», — сказал режиссер.