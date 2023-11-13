Книжный клуб в Калифорнии за 28 лет дочитал роман «Поминки по Финнегану», но есть нюанс

Эксперт по творчеству Джойса в Тринити-колледже Сэм Слоут полагает, что такое количество времени на чтение «Поминок по Финнегану» «вполне может стать рекордом». Он организовал свою группу, которая планирует прочитать роман за 15 лет. По его словам, другой роман Джойса — «Улисс» — характеризуется сложным, но «Поминки по Финнегану» — это «совершенно другой уровень»: читатели до сих пор спорят из‑за персонажей, места и времени действия. Огромный текст написан смесью заново изобретенных слов, каламбуров и аллюзий с использованием примерно 80 различных языков. Джойс умер вскоре после публикации и не успел дать объяснений к ней.