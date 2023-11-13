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Один корпус МГУ полностью перевели на дистанционное обучение из‑за кори у студента

Юлия Онодэра
Вчера в 18:02

Администрация МГУ имени Ломоносова перевела на дистанционное обучение студентов, занятия у которых проходили в одном корпусе с факультетом мировой политики. Об этом сообщило РИА «Новости».

Причиной стала корь, которую диагностировали у студента. Учащиеся будут заниматься в онлайн-формате с 13 ноября по 1 декабря. В здании по адресу Ленинские горы, 1, корпус 51, в это время проведут противоэпидемические мероприятия.

В вузе сообщили, что в корпусе уже провели дезинфекцию. Кроме того, сотрудники определили круг лиц, контактировавших с заболевшим студентом. «Приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», — подчеркнули в МГУ.

На дистанционное обучение перевели как студентов основных образовательных программ, так и учащихся по дополнительным программам. В вузе начали вакцинацию студентов и преподавателей.

Университет также организовал медицинское наблюдение за всеми лицами, контактировавшими с заболевшим. Ситуация, по словам представителей МГУ, находится на строгом контроле администрации и управления Роспотребнадзора по Москве.

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