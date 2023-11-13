«Малхолланд-драйв», «Безумный Макс», «Начало»: «Кинопоиск» выбрал топ-100 фильмов XXI века

«Кинопоиск» попросил более 230 кинематографистов выбрать 100 главных фильмов XXI века. Сегодня стриминг представил финальную часть списка.
Итоговый перечень был сформирован на основе топов от представителей индустрии: продюсеров, режиссеров, сценаристов, писателей, участников фестивального движения, кинокритиков, журналистов и авторов Telegram-каналов.
По результатам опроса рейтинг возглавила «Нефть» Пола Томаса Андерсона, на втором месте обосновался «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча, а замыкает топ-3 мультфильм «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки. В десятку лучших также вошли «Догвилль», «Старикам тут не место», «Аватар», «Вечное сияние чистого разума», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Начало» и «Однажды… в Голливуде».
Среди российских проектов респонденты выше всех оценили «Груз 200» Алексея Балабанова — он занял 17-е место. Всего в топ-100 попали семь российских фильмов: помимо «Груза 200», в рейтинг вошли «Левиафан» (55-е место), «Ночной дозор» (77-е место), «Аритмия» (80-е место), «Шапито-шоу» (82-е место), «Возвращение» (85-е место), «Елена» (98-е место).
Как выглядит топ-25 целиком:
- «Нефть»
- «Малхолланд-драйв»
- «Унесенные призраками»
- «Догвилль»
- «Аватар»
- «Старикам тут не место»
- «Вечное сияние чистого разума»
- «Безумный Макс: Дорога ярости»
- «Начало»
- «Однажды… в Голливуде»
- «Паразиты»
- «Властелин Колец: Братство Кольца»
- «Олдбой»
- «Интерстеллар»
- «Темный рыцарь»
- «Ла-Ла Ленд»
- «Груз 200»
- «Меланхолия»
- «Убить Билла»
- «Одержимость»
- «Социальная сеть»
- «Властелин Колец: Возвращение короля»
- «Бердмен»
- «1+1»
- «Амели»
В число респондентов вошли Клим Шипенко, Валерий Федорович, Евгений Никишов, Яна Вагнер, Макар Кожухов, Константин Майер, Михаил Местецкий, Вячеслав Муругов, Кирилл Соколов, Иван И. Твердовский, Антон Щукин, Иван Самохвалов, Юрий Быков, Петр Буслов, Валерий Тодоровский, Марина Степнова, Алексей Поляринов, Егор Москвитин, Рустам Мосафир, Павел Лунгин, Роман Кантор, Станислав Зельвенский, Адильхан Ержанов, Гавриил Гордеев, Артем Габрелянов и другие. Всего они назвали более 700 различных произведений, в том числе документальные и анимационные.
Самой упоминаемой профессионалами картиной оказалось аниме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками», также часто они вспоминали «Город бога», «Королевство полной луны» и «Портрет девушки в огне», однако этим фильмам не хватило нескольких баллов, чтобы войти в топ-100.
«В итоговый список попали максимально разнообразные фильмы: некоторые из них изменили подход к созданию кино и задали новую планку для будущих авторов, другие мгновенно стали культовыми, третьи возродили забытые жанры, а четвертые ставили кассовые рекорды или заново изобрели направление комикс блокбастеров — но все они оказали влияние на киноиндустрию XXI века и считаются великими по мнение респондентов проекта», — отмечает редакция «Кинопоиска».
— Абсолютное большинство фильмов в топ-100 — художественные, их 92. Также в список попали 7 анимационных фильмов и 1 документальный.
— Еще в рейтинг попали 4 фильма братьев Коэнов и 4 фильма Кристофера Нолана, а также по 3 фильма Дени Вильнева, Андрея Звягинцева и Мартина МакДоны.
— 2001 год — самый урожайный на великие фильмы. В список вошло 10 картин, выпущенных в этом году.
— В топ-100 нет ни одной картины 2020 и 2023 годов.