«Малхолланд-драйв», «Безумный Макс», «Начало»: «Кинопоиск» выбрал топ-100 фильмов XXI века

«В итоговый список попали максимально разнообразные фильмы: некоторые из них изменили подход к созданию кино и задали новую планку для будущих авторов, другие мгновенно стали культовыми, третьи возродили забытые жанры, а четвертые ставили кассовые рекорды или заново изобрели направление комикс блокбастеров — но все они оказали влияние на киноиндустрию XXI века и считаются великими по мнение респондентов проекта», — отмечает редакция «Кинопоиска».