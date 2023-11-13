Дворника из Нижнего Тагила обвинили в попытке уничтожить военкомат самодельной ракетой

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга начал рассматривать дело нижнетагильского дворника Виктора Расторгуева родом из Мариуполя. Его обвиняют в попытке собрать ракету для уничтожения центрального Свердловского комиссариата, пишет 66.ru.
Задержали Расторгуева еще в мае, тогда в ФСБ сообщали, что он планировал атаковать при помощи самодельных ракет Уралвагонзавод. Когда материалы передали в суд, фабула дела заметно изменилась.
Ключевым свидетелем выступил местный житель Вячеслав Алексеенко, с которым Расторгуев познакомился в соцсетях. Алексеенко утверждает, что на одной из встреч, когда они пили пиво, Расторгуев предложил ему «взорвать банк, а лучше МВД, а еще лучше военкомат, чтобы помешать проведению СВО».
Свидетель говорит, что еще одно взрывное устройство планировалось установить на входе, «чтобы подорвать полицию, когда они приедут на пожар». Расторгуев якобы начал собирать ракету из сантехнических труб в служебном помещении для дворника.
По словам Алексеенко, в августе 2022 года он направился в Екатеринбург, чтобы достать недостающие химикаты, кофемолку для их обработки, и сфотографировать здание Свердловского военкомата. Однако по приезде в город он отправился в ФСБ и рассказал о планах товарища.
Силовики взяли Алексеенко в разработку, после чего он вернулся в Нижний Тагил. Там, как утверждается, они вместе с Расторгуевым провели два неудачных испытания самодельной ракеты в лесопарке.
Сам Расторгуев в суде заявил, что его знакомый «врет как дышит». По версии обвиняемого, он лишь готовил праздничный фейерверк для внучки, которая «пережила боевые действия в Мариуполе».