Дворника из Нижнего Тагила обвинили в попытке уничтожить военкомат самодельной ракетой

По словам Алексеенко, в августе 2022 года он направился в Екатеринбург, чтобы достать недостающие химикаты, кофемолку для их обработки, и сфотографировать здание Свердловского военкомата. Однако по приезде в город он отправился в ФСБ и рассказал о планах товарища.