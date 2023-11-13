«Маша уже не та»: костюм героини мультика с праздника в кемеровской школе напугал интернет

«Образовательные учреждения работают во взаимодействии с учреждениями культуры. В учреждениях образования никаких ростовых кукол нет. Что предоставили учреждения культуры, тем и пользуемся. Насчет красиво/не красиво, тут комментировать не буду, на вкус и цвет, как говорится… Понятно, что она не совсем похожа на Машу».