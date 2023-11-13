«Маша уже не та»: костюм героини мультика с праздника в кемеровской школе напугал интернет

В сельскую школу в Кемеровской области пришла аниматор в ростовом костюме Маши. Ее фото разлетелись по сети, и кукла напугала пользователей сети.
Аниматор пришла в учебное заведение в селе Старопестерёво Беловского округа на праздник в честь дня рождения Маши из мультфильма «Маша и Медведь». Она провела урок вместе со школьниками младших классов и раздала конфеты. Фотографии события появились в паблике «Инцидент Кузбасс».
Комментаторы осудили странный внешний вид куклы, которая оказалась не очень похожей на героиню популярного детского мультсериала. У костюма почему‑то были большие красные губы и маленький нос. Зрителям в соцсетях этого хватило, чтобы заподозрить у Маши алкогольную зависимость и заметить, что такой неожиданный наряд мог бы напугать школьников.
В местном управлении образования журналистам «Подъема» рассказали, что школы не владеют ростовыми костюмами и их приходится брать в театрах, поэтому учителя вынуждены работать с тем, что дают.
«Образовательные учреждения работают во взаимодействии с учреждениями культуры. В учреждениях образования никаких ростовых кукол нет. Что предоставили учреждения культуры, тем и пользуемся. Насчет красиво/не красиво, тут комментировать не буду, на вкус и цвет, как говорится… Понятно, что она не совсем похожа на Машу».