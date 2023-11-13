Минпромторг поддержал идею о введении знака качества «Шерсть России»

В Минпромторге поддерживают инициативу о введение знака качества «Шерсть России», узнали «Известия». В Совфеде считают, что это позволит минимизировать число фальсифицированной продукции на российском рынке.
Знак «Шерсть России» должен подтверждать наличие шерстяного сырья в готовых изделиях. Частые случаи несоответствия заявленного состава с реальным продуктом, о которых сообщали Минпромторгу, стали поводом для этой инициативы, добавили в пресс-службе ведомства.
Если не «Шерсть России», то министерство предлагает «систему добровольной сертификации со стороны производителей». При этом и сейчас сертификация шерсти в РФ добровольная.
На данный момент качество товаров подтверждает маркировка «Честный знак». Она действует для меховых изделий, лекарств, упакованной воды, обуви, табачной продукции, фотоаппаратов, автопокрышек, отдельных товаров легкой промышленности, молочной продукции и другого.