«Каждый раз, когда она звучит, мне кажется, что я попадаю в музыкальный ад, ведь это самая обыгранная и переоцененная рок-песня за всю историю. На протяжении 20 лет мне кажется, что я слышу ее каждый раз, когда включается радио. Я больше не могу это терпеть!» — TheRoscoeVine.