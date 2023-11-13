Пользователь реддит под ником u/60Hurts решил узнать, какая песня могла бы играть на повторе в аду. За десять часов тред набрал более 1400 комментариев.
В нем юзеры делятся своими вариантами — от раздражающей многих рождественской классики «All I Want for Christmas Is You» до очевидной «Highway to Hell».
Lynyrd Skynyrd «Sweet Home Alabama»
«Клянусь, послушайте ее 3 раза подряд, и вы почувствуете себя замученным узником, даже если она вам „нравится“», — u/clairweather.
«Я не слышал эту песню с 2014–2015 годов и делаю все, что в моих силах, чтобы так оно и оставалось», — u/Digimortis.
«Летом я работал на складе, и эта песня была в чартах, из‑за чего мне приходилось слушать ее по 4 раза в день, пока я сидел там, упаковывая коробки. А после она звучала по радио, когда я ехал домой. Я чувствовал себя муравьем, слушающим партийный гимн», — u/CapytannHook.
«Я на 100% уверен, что эта песня была написана для троллинга. „Хлопай, если чувствуешь…“. Вы слышали, как хлопают в этой песне? Опытный перкуссионист сказал бы: „Какого черта?“. В песне несколько слоев накладывающихся друг на друга синкопированных ритмов.
Хлопайте, ублюдки, если можете», — u/Deusseven.
Capone «Oh No (TikTok Remix)»
«Она должна быть номером один в этом списке. Когда я слышу эту песню, мне хочется ударить щенков. А я люблю собак!» — u/ArtVandalay47.
«Оригинальная песня группы The Shangri- Las была одной из моих любимых… А потом случился тикток…», — u/lee-van-eastwood.
Imagine Dragons «Thunder»
«Что угодно от Imagine Dragons», — u/Turbulent-Grass910. «Эта песня настолько ужасна и забываема, что каждый раз, когда я вижу, как ее тащат на Reddit, я думаю: „А? Я не знаю ее“ и иду слушать. Каждый раз. Сегодня я наконец-то не попался на это», — u/acover4422.
Eagles «Hotel California»
«Каждый раз, когда она звучит, мне кажется, что я попадаю в музыкальный ад, ведь это самая обыгранная и переоцененная рок-песня за всю историю. На протяжении 20 лет мне кажется, что я слышу ее каждый раз, когда включается радио. Я больше не могу это терпеть!» — TheRoscoeVine.
AC/DC «Highway to Hell»
«В качестве мрачно-юмористического варианта можно выбрать песню „Highway to Hell“ AC/DC. Ироничный текст в сочетании с энергичным рок-ритмом может придать ситуации сюрреалистический оттенок. Конечно, музыкальные вкусы у всех разные, поэтому ваш личный плейлист „ада“ может включать совсем другие композиции», — Mann6543d.
Самым залайканным комментарием стал тот, в котором юзер размышляет, что в аду должна звучать самая любимая песня. «Ты просто постепенно понимаешь, что это никогда не закончится», — сказал он.
«Песни, которые, как вам кажется, будут звучать в аду снова и снова, достаточно плохи, но настоящая пытка — это взять то, что вы любите, и превратить это во что‑то, что вы ненавидите», — добавил другой пользователь.