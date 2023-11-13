Метеорологическая зима наступит в Москве 17 ноября

С 17 ноября среднесуточная температура в Москве станет устойчиво отрицательной, то есть наступит метеорологическая зима. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Начиная с 16 ноября вероятность осадков сократится до минимума из‑за воздействия скандинавского антициклона, но столбики термометров будут колебаться у нулевой отметки.
В ночь на 17 ноября будут заморозки до –5 градусов, днем в пятницу температура ожидается в диапазоне от –2 до +3.
В выходные будет солнечно, ночью от –1 до –6, после полудня около 0. Тишковец в связи с похолоданием рекомендует автомобилистам сменить резину на зимнюю.
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