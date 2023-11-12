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PinkPantheress считает свой хит «Boy’s a Liar» и версию с Ice Spice дерьмовыми

Рустам Абдуллин
12 ноября 2023 23:25

Британская певица PinkPantheress считает свой хит «Boy’s a Liar» и версию с Ice Spice дерьмовыми. Она не думала, что именно этот трек станет ее визитной карточкой, поделилась артистка с The Guardian.

«С каждой новой высотой, которой я достигаю, я чувствую, что должна сделать нечто, что сделает меня серьезным художником. Даже с „Boy’s a Liar“: люди знают меня по этой песне, но я чувствую, что теперь мне нужно доказать, что я могу писать», — сказала Виктория Беверли Уокер (настоящее имя PinkPantheress).

PinkPantheress не ожидала, что «Boy’s a Liar» станет ее «самой большой песней». «Я думала, что на уровне интернета она будет иметь большой успех. Я не ожидала, что это будет иметь большой успех на радио», — призналась она. Помимо нее, певица недолюбливает свою песню «Internet Baby».

А вот «I Must Apologise» из ее дебютного микстейпа «To Hell with It» и «Angel» из саундтрека к фильму «Барби» она назвала своими личными фаворитами. «Это было так весело. Я была очень рада просьбе [записать песню для ленты]. Мне понравилась и встреча с режиссером [Гретой Гервиг]», — сказала PinkPantheress.

10 ноября певица выпустила свой дебютный альбом «Heaven Knows». «Афиша Daily» писала, что для пластинки она взяла за основу свое раннее творчество (милый и чуть отрешенный поп интроверта на вечеринке) и добавила к нему лоск музыки дорогих продюсеров.

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