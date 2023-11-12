PinkPantheress считает свой хит «Boy’s a Liar» и версию с Ice Spice дерьмовыми

«С каждой новой высотой, которой я достигаю, я чувствую, что должна сделать нечто, что сделает меня серьезным художником. Даже с „Boy’s a Liar“: люди знают меня по этой песне, но я чувствую, что теперь мне нужно доказать, что я могу писать», — сказала Виктория Беверли Уокер (настоящее имя PinkPantheress).