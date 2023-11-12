Sony не запускает PlayStation Store в Казахстане, потому что им бы смогли пользоваться россияне

Вице-министр цифрового развития Казахстана заявил, что Sony не открывает сервис PlayStation Store для жителей страны, потому что им бы смогли пользоваться россияне. Об этом чиновник рассказал во время заседания сената, передает Ulys Media.
Депутат спросил у вице-министра Асхата Оразбека, почему казахстанцы не могут открыть аккаунты в своем регионе и покупать продукцию японской компании в ее цифровом магазине.
«Что касается Sony PlayStation, информацию нам предоставила корпорация Sony Group. Поскольку граждане России имеют возможность открывать счета в наших отечественных банках, в настоящее время корпорация Sony не планирует открывать доступ к аккаунтам Sony PlayStation в нашем регионе, в Центральной Азии», — сказал Оразбек.
С точки зрения Sony, Казахстан относился к российскому региону. Поэтому, когда Sony закрыла представительство в России весной 2022 года, через которое осуществлялись расчеты, она также покинула эту страну и Беларусь.
Сейчас обладатели консолей вынуждены заводить аккаунты в других странах, приобретать карточки PS Store и пополнять виртуальные счета таким образом либо приобретать игры на дисках.