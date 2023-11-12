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Астронавтки НАСА потеряли в открытом космосе сумку с инструментами

Рустам Абдуллин
12 ноября 2023 16:55

1 ноября астронавтки НАСА Жасмин Могбели и Лорал О’Хара выпустили сумку с инструментами во время выхода в открытый космос, сообщается в блоге агентства. Женщины проводили ремонт узлов, позволяющих солнечным батареям МКС непрерывно следить за Солнцем.

Для обеих это был первый выход в открытый космос. Они упустили ярко-белую сумку, а заметили ее уже по внешним камерам станции.

«Инструменты не понадобились до конца выхода в открытый космос. Центр управления полетами проанализировал траекторию сумки и определил, что риск повторного контакта со станцией низок и что бортовой экипаж и космическая станция находятся в безопасности и никаких действий не требуется», — заявили в НАСА.

Потерянное космическое оборудование будет оставаться на орбите в течение нескольких месяцев, прежде чем приблизится к Земле и сгорит. Это случится примерно в марте 2024 года.

На прошлой неделе плывущую над горой Фудзи сумку заметил японский астронавт Сатоши Фурукава. Он сфотографировал ее.

Это не первый случай потери объекта в космосе и даже не первая потеря сумки с инструментами. В 2008 году Хайдемари Стефанишин-Пайпер наблюдала, как ее сумка ускользнула во время попытки починить поврежденную деталь на МКС. Потеря этой сумки заставила диспетчеров миссии изменить планы оставшихся выходов в открытый космос.

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Жасмин Могбели
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