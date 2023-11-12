Астронавтки НАСА потеряли в открытом космосе сумку с инструментами

Это не первый случай потери объекта в космосе и даже не первая потеря сумки с инструментами. В 2008 году Хайдемари Стефанишин-Пайпер наблюдала, как ее сумка ускользнула во время попытки починить поврежденную деталь на МКС. Потеря этой сумки заставила диспетчеров миссии изменить планы оставшихся выходов в открытый космос.