В Газе погиб продюсер израильского сериала «Фауда»

Исполнительный продюсер израильского сериала «Фауда» Матан Меир погиб в боях на территории сектора Газа. Ему было 38 лет, сообщается в соцсетях шоу.
В сообщении говорится, что Меир был «неотъемлемой частью команды», с которым снимались четыре сезона. Коллеги продюсера выразили соболезнования его семье и близким.
Меир служил сержантом запаса в 697-м батальоне 551-й бригады армии Израиля. В тот день он был на задании вместе с четырьмя сослуживцами, проверяя одно из зданий на севере сектора Газа в поисках тоннелей ХАМАС. Ynet сообщает, что Меир получил смертельное ранение 10 ноября в результате взрыва рядом с мечетью в городе Бейт-Ханун.
Сюжет «Фауды» сфокусирован на буднях оперативников Армии обороны Израиля. Центральные персонажи — эксперт по контртерроризму Дорон и его команда, но авторы сериала постарались раскрыть обе стороны конфликта. Шоу показывалось на Netflix с 2015 года.