В Газе погиб продюсер израильского сериала «Фауда»

Меир служил сержантом запаса в 697-м батальоне 551-й бригады армии Израиля. В тот день он был на задании вместе с четырьмя сослуживцами, проверяя одно из зданий на севере сектора Газа в поисках тоннелей ХАМАС. Ynet сообщает, что Меир получил смертельное ранение 10 ноября в результате взрыва рядом с мечетью в городе Бейт-Ханун.