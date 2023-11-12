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В Газе погиб продюсер израильского сериала «Фауда»

Рустам Абдуллин
12 ноября 2023 15:58

Исполнительный продюсер израильского сериала «Фауда» Матан Меир погиб в боях на территории сектора Газа. Ему было 38 лет, сообщается в соцсетях шоу.

В сообщении говорится, что Меир был «неотъемлемой частью команды», с которым снимались четыре сезона. Коллеги продюсера выразили соболезнования его семье и близким.

Меир служил сержантом запаса в 697-м батальоне 551-й бригады армии Израиля. В тот день он был на задании вместе с четырьмя сослуживцами, проверяя одно из зданий на севере сектора Газа в поисках тоннелей ХАМАС. Ynet сообщает, что Меир получил смертельное ранение 10 ноября в результате взрыва рядом с мечетью в городе Бейт-Ханун.

Сюжет «Фауды» сфокусирован на буднях оперативников Армии обороны Израиля. Центральные персонажи — эксперт по контртерроризму Дорон и его команда, но авторы сериала постарались раскрыть обе стороны конфликта. Шоу показывалось на Netflix с 2015 года.

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