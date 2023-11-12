«Что вы знаете о ПТСР?»: Иван Голунов вернул в ГИБДД автономера 228

Журналист Иван Голунов рассказал, что в ГИБДД ему выдали автомобильные номера 228. По этой статье в 2019 году его обвинили в хранении и попытке сбыта наркотиков, которые ему подбросили полицейские.
«Что вы знаете о ПТСР? Два дня смотрел на номера, решил сдать их обратно в ГИБДД», — написал он в сторис.
«Думаю, что это какая‑то случайность, такая ирония судьбы. Не думаю, что это было сделано специально, я еще не так хорошо думаю о сотрудниках. Я посмотрел на эти номера и решил, что их нужно сдать», — считает Голунов.
Он говорит, что на случай вопросов от полицейских даже придумал повод, которым бы объяснил такой шаг.
«Думал, что у меня будут спрашивать причину, но нет, просто выдали новые номера. На всякий случай подумал, что могу указать, что мне эти номера наносят моральный ущерб, но никто не спросил», — добавил он.
В пятницу суд освободил от наказания бывшего оперативника УВД по ЗАО Дениса Коновалова, который подкинул наркотики Ивану Голунову. Журналист признался, что поддержал просьбу заключенного. Он объяснил это тем, что бывший сотрудник МВД еще во время следствия признал вину, сотрудничал со следствием и извинился перед ним.
«Я не простил. Это невозможно простить. И даже само слово „прощение“ кажется странным в данной ситуации. А сам Коновалов признал вину, рассказал почти все, что знал, принес извинения, и у него прошел почти весь срок. Поэтому то, что я не возражал против УДО, — это нормальные человеческие отношения», — передает слова журналиста телеграм-канал Astra.