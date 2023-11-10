«Мы не бьем членов семьи»: Мишель Йео появилась в тизере сериала «Братья Сан»

«Поскольку самые смертоносные общества Тайбэя и новая растущая группировка борются за господство, Чарльз, Брюс и их мать должны залечить раны, нанесенные их разлукой, и выяснить, что на самом деле значат братство и семья, прежде чем один из бесчисленных врагов убьет их всех», — рассказывает синопсис сериала.