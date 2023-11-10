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«Мы не бьем членов семьи»: Мишель Йео появилась в тизере сериала «Братья Сан»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:57

На ютуб-канале Netlfix опубликовали трейлер сериала «The Brothers Sun» («Братья Сан»), одну из главных ролей в котором исполнила лауреатка премии «Оскар» Мишель Йео («Все везде и сразу», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»).

Актриса сыграла мать легендарного убийцы Чарльза Сана и его наивного младшего брата Брюса, не знающего правды о криминальной деятельности своей семьи (в том числе отца — убитого наемником главы могущественного клана).

«Поскольку самые смертоносные общества Тайбэя и новая растущая группировка борются за господство, Чарльз, Брюс и их мать должны залечить раны, нанесенные их разлукой, и выяснить, что на самом деле значат братство и семья, прежде чем один из бесчисленных врагов убьет их всех», — рассказывает синопсис сериала.

Шоу, которое описывается как остросюжетная комедия и семейная драма, создали Брэд Фэлчак («Политик», «Поза», «Американская история ужасов») и Байрон Ву. Оно выйдет на Netflix 4 января 2024 года.

В нем появятся Хайди Куан, Сэм Сонг Ли, Джастин Шиен, Дженни Янг, Джун Ли, Алексис Ри и другие актеры. На эпизодами сериала работали режиссеры Кевин Танчароен и Вьет Нгуен.

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