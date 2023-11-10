Netflix показал трейлер мультфильма «Орион и Темнота» по сценарию Чарли Кауфмана

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер мультфильма «Орион и Темнота», снятого по сценарию Чарли Кауфмана («Аномализа», «Вечное сияние чистого разума», «Быть Джоном Малковичем»).
Картина выйдет на стриминговом сервисе в феврале 2024 года. Она станет экранизацией одноименной книги для детей Эммы Ярлетт и расскажет о мальчике Орионе, чья жизнь полна страхов.
«Девчонки. Быть в ответе за проигрыш моей команды. Неправильно ответить в классе. Ричи Паничи. Но больше всего я боюсь темноты», — признается главный герой в трейлере.
Это случается прямо перед тем, как Орион встречает Темноту — антропоморфного персонажа, который посещает напуганных детей, чтобы рассказать им о себе. Он забирает Ориона в путешествие, которое навсегда изменит мальчика.
Темнота представит школьника другим ночным существам, облетит вместе с ним вокруг света и попытается одолеть страхи Ориона — всего за одну волшебную ночь.
Увидеть приключения Ориона и его нового приятеля можно будет со 2 февраля на стриминговой платформе Netflix. Фильм станет режиссерским дебютом Шона Чармаца. Роли в нем озвучат Джекоб Тремблей, Пол Уолтер Хаузер и Вернер Херцог.