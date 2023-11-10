Десятки россиян пожаловались на предпринимательницу из Воронежа, обещавшую им доставить товары IKEA

Около 40 человек обратились в суд с жалобой на предпринимательницу из Воронежа, которая обещала привезти из‑за границы товары IKEA, но не сдержала свое слово. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.
Екатерина Ренева открыла компанию под названием LoveIKEAvrn. Она принимала заказы на мебель и товары для дома от ушедшего из России производителя. Некоторые клиенты все же получили свои покупки, но многие их так и не дождались.
По информации Shot, товары через LoveIKEAvrn заказывали жители Воронежа и соседних городов. Им пришлось ждать покупок месяцами. В компании-доставщике утверждали, что заказы задерживаются на таможне.
Теперь обиженные клиенты требуют от Реневой вернуть им деньги. По их словам, женщина обманула порядка 300 клиентов. Правоохранительные органы уже начали проверку этой информации.