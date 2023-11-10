Суд досрочно освободил полицейского, который подкинул наркотики журналисту Голунову

Суд освободил от наказания бывшего оперативника УВД ЗАО Дениса Коновалова, который подкинул наркотики Ивану Голунову, сообщил журналист «Осторожно, новости».
Последние несколько месяцев осужденный находил не в тюрьме, в мае суд в Кирово-Чепецке заменил ему наказание с 4,5 лет лишения свободы на 2 года принудительных работ в исправительном центре Зеленограда.
На сегодняшнем заседании сторона защиты подчеркнула, что за время отбывания наказания Коновалов заработал профессию швеи 2 разряда, не получал никаких взысканий, соблюдает личную гигиену и даже зачастую работает бесплатно.
Против освобождения выступала прокуратура. По её мнению, дело приобрело «большой общественный резонанс», а потерпевшим по нему был не только Голунов, но и «вся правоохранительная система».
Сам Голунов говорит, что поддержал просьбу Коновалова об освобождении. Он объяснил это тем, что бывший полицейский ещё во время следствия признал вину, сотрудничал со следствием и извинился перед ним.
Журналист подчеркнул, что не настроен так дружелюбно к двум другим осужденным оперативникам. «Кто‑то там вел себя двольно вызывающе, не принес извинений. Потом в мае, когда рассматривалось УДО, у меня возникли проблемы со спиной и выяснилось, что у меня были сломаны позвонки. Я думаю, это произошло по вине Романа Феофанова», — сказал он.
Голунов также отметил, что стория с его задержанием задевает его до сих пор — например, недавно он приобрел автомобиль, у которого оказались номера 228.
«В праздничный день суд удовлетворил ходатайство об УДО Коновалова. Голунов поддержал. Хороший подарок и урок для милиционеров — признал, раскаялся, исправился», — написал в своем телеграм-канале адвокат Голунова Сергей Бадамшин.