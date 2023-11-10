Суд досрочно освободил полицейского, который подкинул наркотики журналисту Голунову

Журналист подчеркнул, что не настроен так дружелюбно к двум другим осужденным оперативникам. «Кто‑то там вел себя двольно вызывающе, не принес извинений. Потом в мае, когда рассматривалось УДО, у меня возникли проблемы со спиной и выяснилось, что у меня были сломаны позвонки. Я думаю, это произошло по вине Романа Феофанова», — сказал он.