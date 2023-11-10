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В метро напали на рэпера Baby Melo

Максим Саблин
Сегодня в 17:33

На 15-летнего рэпера Baby Melo напали в московском метро, сообщил источник «Известий». Видео с артистом также опубликовал телеграм-канал Mash.

Вечером в четверг 9 ноября неизвестные подошли к музыканту на станции метро «Кузнецкий мост», распылили на него перцовый баллончик и облили зеленкой, после чего скрылись.

На видео Mash со входа на станцию можно увидеть Melo со следами зеленки вокруг рта, на руках и толстовке. «По кайфу, * [что сказать]», — говорит в ролике артист.

Сообщается, что рэпер обратился в полицию и написал заявление, а сотрудники МВД занимают поисками нападавших. «Ага, *** [блин], каждый день», — саркастично комментирует эту информацию Baby Melo.

Ранее музыкант попал на радар к Екатерине Мизулиной. Та пожаловалась на него в полицию из‑за опубликованных им видео, где тот катается на автомобиле и слушает музыку.

«Интересно, а московское ГИБДД знает о том, что 15-летний рэпер Baby Melo гоняет по городу и на скоростной трассе М-11 за рулем? Без прав, естественно», — написала глава «Лиги безопасного интернета».

«Кстати, к административной ответственности за пропаганду наркотиков его не привлекли, слишком маленький и не подпадает под возраст ответственности. Родителям выдали предостережение, а его поставили на учет», — добавила активистка.

Baby Melo однажды уже попадал в ДТП, он находился на пассажирском сидении Land Cruiser, который врезался в Daewoo Matiz

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Екатерина Мизулина
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