В метро напали на рэпера Baby Melo

На 15-летнего рэпера Baby Melo напали в московском метро, сообщил источник «Известий». Видео с артистом также опубликовал телеграм-канал Mash.
Вечером в четверг 9 ноября неизвестные подошли к музыканту на станции метро «Кузнецкий мост», распылили на него перцовый баллончик и облили зеленкой, после чего скрылись.
На видео Mash со входа на станцию можно увидеть Melo со следами зеленки вокруг рта, на руках и толстовке. «По кайфу, * [что сказать]», — говорит в ролике артист.
Сообщается, что рэпер обратился в полицию и написал заявление, а сотрудники МВД занимают поисками нападавших. «Ага, *** [блин], каждый день», — саркастично комментирует эту информацию Baby Melo.
Ранее музыкант попал на радар к Екатерине Мизулиной. Та пожаловалась на него в полицию из‑за опубликованных им видео, где тот катается на автомобиле и слушает музыку.
«Интересно, а московское ГИБДД знает о том, что 15-летний рэпер Baby Melo гоняет по городу и на скоростной трассе М-11 за рулем? Без прав, естественно», — написала глава «Лиги безопасного интернета».
«Кстати, к административной ответственности за пропаганду наркотиков его не привлекли, слишком маленький и не подпадает под возраст ответственности. Родителям выдали предостережение, а его поставили на учет», — добавила активистка.
Baby Melo однажды уже попадал в ДТП, он находился на пассажирском сидении Land Cruiser, который врезался в Daewoo Matiz