Компанию Роберта Де Ниро обязали выплатить экс-работнице 1,2 млн долларов за гендерную дискриминацию

Присяжные в суде Нью-Йорка присудили 1,2 млн долларов бывшей личной помощнице Роберта Де Ниро. Они признали одну из компаний актеров ответственной за токсичную рабочую среду, преследование и гендерную дискриминацию, сообщает Associated Press.
Личной ответственности Де Ниро за злоупотребления присяжные не установили. Актер провел три дня на двухнедельном судебном процессе, в том числе два дня в качестве свидетеля, а на оглашении приговора не присутствовал.
Грэм Чейз Робинсон, работавшая в Canal Productions, требовала 12 млн долларов, но в итоге получит две выплаты в размере 632 тыс. долларов каждая. Робинсон заявила, что 80-летний Де Ниро и его возлюбленная Тиффани Чен объединились против нее, чтобы превратить работу, которую она когда‑то любила, в кошмар.
По словам Де Ниро, Робинсон украла у него около 85 тыс. долларов на авиаперелеты, предала его доверие и нарушила его неписаное правило — руководствоваться здравым смыслом и всегда поступать правильно. Адвокаты актера подали в суд на Робинсон за нарушение лояльности и рабочих обязанностей еще до того, как в 2019 году против него был подан встречный иск.
Время от времени Де Ниро признавал, что ругался на Робинсон, но не оскорблял, и мог сказать ей, что зарплата его тренера-мужчины выше. Девушка также обвинила бывшего начальника в сексистских высказываниях и поручении «стереотипных женских рабочих обязанностей, которые не соответствовали ее должности», — стирка постельного белья, чесание спины и застегивание рубашки.
Робинсон говорила, что она уволилась с работы во время «эмоционального и психического срыва», чувства подавленности и «достижения дна». «Я так унижена, смущена и чувствую себя такой осужденной. <…> Я потеряла свою жизнь. Потеряла карьеру. Потеряла финансовую независимость. Я потеряла все», — сказал Робинсон. Она сказала, что с тех пор, как уволилась, страдает от тревоги и депрессии и не работала уже четыре года, хотя откликалась на 638 вакансий.
Увольнение, по словам Робинсон, последовало после электронных писем, в которых Чен говорила Де Ниро, что, по ее мнению, личная помощница была влюблена в босса и хотела бы быть его женой. Робинсон утверждала, что у нее никогда не было романтического интереса к Де Ниро.