Компанию Роберта Де Ниро обязали выплатить экс-работнице 1,2 млн долларов за гендерную дискриминацию

Робинсон говорила, что она уволилась с работы во время «эмоционального и психического срыва», чувства подавленности ​​и «достижения дна». «Я так унижена, смущена и чувствую себя такой осужденной. <…> Я потеряла свою жизнь. Потеряла карьеру. Потеряла финансовую независимость. Я потеряла все», — сказал Робинсон. Она сказала, что с тех пор, как уволилась, страдает от тревоги и депрессии и не работала уже четыре года, хотя откликалась на 638 вакансий.