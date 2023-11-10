В состав судей Международного суда ООН впервые не попал представитель РФ

16 марта 2022 года Международный суд ООН в Гааге потребовал от российских властей остановить военную спецоперацию на территории Украины. На слушаниях российская делегация не присутствовала. В октябре того же года Москва направила в суд возражения относительно права суда рассматривать иск Украины, по которому было принято решение, сославшись на отсутствие у суда такой юрисдикции.