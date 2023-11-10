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В состав судей Международного суда ООН впервые не попал представитель РФ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:59

В состав судей Международного суда ООН впервые с момента его создания не попал представитель России. Его место займет представитель Румынии.

Судьей от России ранее был Кирилл Геворгян, с 2021 года он также занимал должность вице-президента суда. По итогам выборов Геворгян набрал 77 голосов из необходимых 97 на Генассамблее ООН и шесть голосов из нужных восьми в Совете Безопасности ООН.

По итогам голосования в СБ ООН в состав международного суда были избраны Богдан Ауреску (Румыния), Сара Халл Кливленд (США), Хуан Робледо (Мексика), Хилари Чарлзуорт (Австралия) и Тлади Дире (ЮАР). Эти же кандидаты получили необходимое число голосов в Генассамблее ООН.

Таким образом, новый состав суда ООН стал первым с момента учреждения в 1946 году, в котором нет представителя СССР или РФ. Состав обновляется каждые три года.

16 марта 2022 года Международный суд ООН в Гааге потребовал от российских властей остановить военную спецоперацию на территории Украины. На слушаниях российская делегация не присутствовала. В октябре того же года Москва направила в суд возражения относительно права суда рассматривать иск Украины, по которому было принято решение, сославшись на отсутствие у суда такой юрисдикции.

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Кирилл Геворгян
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