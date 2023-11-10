Хирурги впервые целиком пересадили глазное яблоко. Операция длилась почти сутки

Сотрудникам медицинского центра Langone Health Нью-Йоркского университета впервые удалось целиком пересадить глазное яблоко пациенту, пострадавшему от удара электрическим током. Это первый в истории успешный случай пересадки целого глазного яблока, говорится в пресс-релизе университета.
К операции готовились два года. Она состоялась 27 мая и длилась 21 час. Над трансплантацией работали более 140 хирургов, медсестер и других медицинских работников. Глаз трансплантировали вместе с частью лица.
Пациент — 46-летний Аарон Джеймс — лишился левой руки, большей части левой стороны лица, левого глаза и верхних передних зубов после того, как через его тело прошел разряд напряжением 7200 вольт.
Вопреки прогнозам врачей, спустя почти полгода после операции глазное яблоко все еще выглядит здоровым. Однако, как и ожидали хирурги, пересаженный глаз пока ничего не видит и, возможно, зрение в нем не восстановится никогда.
Успешные операции по пересадке почек, печени и сердца давно уже перестали быть редкостью. А вот трансплантации глазного яблока и многих других органов все еще остаются слишком рискованными процедурами.
В 2020 году хирурги во Вьетнаме впервые успешно пересадили кисть руки от живого донора. Донором стал коллега пациента, повредивший плечо: врачам не удалось спасти его конечность из‑за начавшейся гангрены, однако он решил пожертвовать уцелевшую кисть.