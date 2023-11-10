Дермот Малруни ломает руки торговцам людьми в новом трейлере фильма «Костолом»

Вышел новый трейлер фильма «Костолом» с Дермотом Малруни. 60-летний американский актер, наиболее известный по роли в культовом фильме Джулии Робертс «Свадьба моего лучшего друга», предстанет в гораздо более жестоком амплуа в новом фильме бывшего каскадера Арта Камачо.
В триллере Малруни играет школьного тренера, чью дочь убили при загадочных обстоятельствах. Узнав о насилии по отношению к одной из его учениц, персонаж все больше втягивает себя в криминальную историю, которая в итоге приводит его к торговцам людьми.
Релиз фильма намечен на 15 декабря этого года.
Арт Камачо начал свою карьеру в 1995 году. В его фильмографии — боевики «Тринадцать мертвецов», «Отмщение», «Признание бойца пита» и «Ни жив ни мертв-2».