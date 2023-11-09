Netflix представил тизер финального сезона «Академии „Амбрелла“»

На ютуб-канале Netflix появился тизер четвертого, финального сезона сериала «Академия „Амбрелла“». Он выйдет на стриминговой платформе в 2024 году, точная дата релиза пока неизвестна.
В опубликованном ролике актеры шоу делятся своими ожиданиями от предстоящего сезона и рассказывают, чего ждать поклонникам проекта. Риту Арья, к примеру, обещает зрителям «лучший сезон из всех».
Эллиот Пейдж утверждает, что фанатов ждет «волнение, сюрпризы, юмор». По словам Дэвида Кастанеды, шоу останется «очень, очень странным» и немного «горько-сладким».
Согласно Тому Хопперу, героям сериала предстоит столкнуться с огромным хаосом. По заверениям Эмми Рейвер-Лэмпман, в сюжете появятся новые удивительные персонажи. «Ничего не ожидайте — и вы получите все», — завершает ролик Роберт Шиэн.
В финальном сезоне сериала будет шесть эпизодов. В них, помимо уже названных актеров, примут участие Эйдан Галлахер, Джастин Х.Мин и Колм Фиори. Шоураннером продолжит быть Стив Блэкман.
В новых сериях героям впервые придется справляться с трудностями без своих суперспособностей. В конце третьего сезона семья Харгривс оказалась в новой версии реальности, где они ничем не отличаются от обычных людей.