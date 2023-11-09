Джаред Лето стал первым человеком, которому разрешили взобраться на вершину Эмпайр-стейт-билдинг

«С тех пор как я был ребенком, Нью-Йорк был местом, куда ты отправляешься, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Когда я был маленьким ребенком, я хотел стать артистом, а Нью-Йорк был тем местом, куда приезжаешь, чтобы стать артистом .И Эмпайр-стейт-билдинг всегда был для меня символом», — пояснил артист.