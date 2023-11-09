Джаред Лето стал первым человеком, которому разрешили взобраться на вершину Эмпайр-стейт-билдинг

Американский актер и солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето стал первым человеком, которому официально разрешили взобраться на вершину Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Об этом сообщил Entertainment Weekly.
51-летний артист поднялся на высоту более 390 метров и провел на восточном фасаде знаменитого небоскреба около 20 минут. За это время он сумел преодолеть расстояние между 86-м и 104-м этажами здания.
Все это Лето сделал, чтобы с размахом анонсировать гастрольный тур своей музыкальной группы. 30 Seconds to Mars запланировали масштабное мировое турне в поддержку шестого альбома с марта по сентябрь 2024 года.
«Я больше был в восторге, чем взволнован, но сказать по правде, если быть честным, это было очень, очень тяжело. Намного тяжелее, чем я думал. Столько выдержки потребовалось, выносливости — и это было очень остро», — поделился Лето.
Актер отметил, что наблюдать за восходом солнца с Эмпайр-стейт-билдинг и видеть с высоты Нью-Йорк, который много значит для Лето, было «невероятно».
«С тех пор как я был ребенком, Нью-Йорк был местом, куда ты отправляешься, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Когда я был маленьким ребенком, я хотел стать артистом, а Нью-Йорк был тем местом, куда приезжаешь, чтобы стать артистом .И Эмпайр-стейт-билдинг всегда был для меня символом», — пояснил артист.
В ответ на вопрос, какую следующую вершину планирует покорить Лето, тот ответил «Кровать. Я собираюсь забраться прямо на кровать». Тем не менее, солисту 30 Seconds to Mars нравится залезать на городские здания. «Это правда весело», — утверждает он.