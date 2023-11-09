Neon выпустил трейлер нового фильма Вима Вендерса «Прекрасные дни»

На ютуб-канале Neon опубликовали трейлер фильма «Прекрасные дни» — свежей работы немецкого режиссера Вима Вендерса, автора «Положения вещей» и «Неба над Берлином».
Действие его новой картины разворачивается в Токио. Герой ленты — жизнерадостный Хираяма, который убирает туалеты в японской столице, а в свободное время фотографирует деревья и собирает книги и кассеты с музыкой.
Вендерс запечатлел неожиданные встречи в жизни японского уборщика, которые раскрывают его личность — и отправляют зрителей в трогательное и поэтическое путешествие в поиске окружающей красоты.
Главную роль в картине исполнил Кодзи Якусе, снимавшийся в «Битве при Сэкигахаре», «Атаке на Перл-Харбор», «Шелке» и «Вавилоне». Также в фильме снялись Юми Асо, Токио Эмото, Саюри Исикава, Томокадзу Миура и Ариса Накано.
Сценарий «Прекрасных дней» Вендерс написал вместе с Такумой Такасаки. Оператором ленты выступил Франц Лустиг, а художником-постановщиком стал Товако Кувадзима.
«Прекрасные дни» впервые были представлены на Каннском кинофестивале. Картина вошла в число номинантов на получение Золотой пальмовой ветви. Главный приз фильм, впрочем, не получил. Но награды удостоился Якусе за лучшую мужскую роль.